L'Eredità, beffa senza precedenti per Francesco: occhio alla parola da indovinare, Insinna sconvolto

12 gennaio 2022 a

a

a

Nuova puntata a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni alle 18,45. Questa volta due su tre concorrenti si sono sfidati al Triello ed erano già stati in gara il giorno prima: c'era la campionessa Sara e anche Martina. Sfidate dal nuovo concorrente Francesco.

"Lo sono chihuahua e bulldog? Ca***". Gloria, terrificante figuraccia: come risponde alla domanda più semplice al mondo | Video

A vincere però e a sfidare la Ghigliottina è stato proprio il debuttante Francesco, che ha beffato in extremis le due rivali. Il neo campione si è presentato così al gioco finale con un montepremi da 130.000 euro. Un bottino che si è ridotto però sensibilmente a 16.250 euro dopo le parole Dolce, Cromosoma, Doppia, Generazione e Formica.

"Vibratore". Donatella a luci rosse, un disastro da censura in faccia a Flavio Insinna | Video

Il campione ha optato così per la soluzione Regina. A questo punto Flavio Insinna ha portato lo stesso Francesco verso la chiave della Ghigliottina, che in realtà era Zeta. Il neo campione Francesco tornerà quindi per confermarsi campione nella puntata de L'Eredità di domani giovedì 13 gennaio. L'appuntamento, insieme a Sara e Martina, sue rivali al Triello, è per le 18,45, sempre su Rai Uno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.