L'Eredità, Francesco sotto-choc alla ghigliottina: la sconcertante risposta finale, Flavio Insinna senza parole

13 gennaio 2022 a

a

a

Altro giro, altra puntata de L'Eredità e altro flop alla Ghigliottina, il gioco finale del quiz campione di ascolti condotto da Flavio Insinna ogni sera su Rai 1. La puntata è quella di mercoledì 12 gennaio, in cui al gioco finale, quello della parola misteriosa da indovinare, si è qualificato Francesco, il tutto dopo un'avvincente sfida al Triello con Sara e Martina.

"Ti odio, porc***". Raptus della campionessa Chiara, un massacro per Flavio Insinna: gelo in studio

Francesco è arrivato al gioco finale con un montepremi potenzialmente altissimo, pari a 130mila euro. Peccato però che tagli dopo taglio sia rimasto a giocare per 16.250, cifra comunque di tutto rispetto. Dunque, ecco le parole-indizio: dolce, cromosoma, doppia, generazione e formica.

Dopo il canonico minuto di riflessione, Francesco, forse ancora un poco sotto-choc per il numero di tagli subiti nella parte introduttiva del gioco finale, ha fornito ala sua personalissima risposta: regina. E insomma, lo sconcerto era generale: tra il pubblico a casa ma anche per Flavio Insinna. Già, che c'entra con le parole-indizio? Ammettiamolo, poco e nulla.

L'Eredità, l'ultimo campione? Beffa senza precedenti: occhio alla parola da indovinare, Insinna sconvolto

Infatti, la soluzione proposta dal malcapitato Francesco era ovviamente sbagliata: la parola misteriosa era zeta, che come si può verificare si lega in modo piuttosto automatico con tutte le parole indizio. E insomma, niente da fare per Francesco, il quale però potrà riprovarci già questa sera, nella puntata de L'Eredità in onda su Rai 1 a partire dalle 18.45. Un appuntamento fisso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.