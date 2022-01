L'Eredità, "avete notato che il prof Andrea...": lì sotto, quel dettaglio molto imbarazzante

13 gennaio 2022 a

Da qualche tempo, a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il gioco delle parole, si è consumato un cambio a suo modo storico: dopo l'addio della sexy-professoressa Ginevra Pisani, che ha scelto di inseguire il suo sogno, ovvero la carriera di attrice a teatro, è arrivato per sostituirla il professore.

Insomma, il primo maschio-valletto de L'Eredità. Si chiama Andrea Cerelli, ha debuttato lo scorso 13 dicembre, ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio, provincia di Varese. Di professione modello, segni particolari: bellissimo con i suoi capelli biondo cenere e gli occhi chiarissimi. Nel suo passato, anche un'esperienza a New York. Ora, la televisione al fianco di Flavio Insinna.

E nel corso della puntata de L'Eredità di oggi, giovedì 13 gennaio, Andrea Cerelli ha attirato l'attenzione del popolo di twittaroli che segue con passione il programma, tra critiche e complimenti. Per esempio, c'era chi faceva notare: "Il professore Andrea si allarga un po' troppo con le spiegazioni". E, in effetti, quando viene chiamato in causa per certo non lesina lunghi discorsi. Poi c'era chi commentava: "Andrea ha un'anima pura". E qualcuno, infine, ha notato un dettaglio molto curioso: "Ma solo a me pare che Andrea porti il borsello?". E, in effetti, quando assume la sua consueta posizione "divulgativa", l'impressione è un po' quella...

