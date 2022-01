Oggi è un altro giorno, cast travolto dal Covid? Serena Bortone si presenta in studio così: panico su Rai 1

14 gennaio 2022 a

Serena Bortone è andata in onda a Oggi è un altro giorno su Rai 1 con la mascherina. Non è la prima volta che un conduttore si presenta in studio così, è già successo ad Anna Falchi a I fatti vostri, per esempio. Di mezzo c'è il Covid, ovviamente, insieme a tutte le recenti misure anti-contagio. E' stata la stessa Bortone a fornire una spiegazione ai propri telespettatori: "Sono stata a contatto con una persona positiva. Indossava tutti i dispositivi, ma per un'estrema cautela mi vedrete con la FFp2".

Riferendosi alla propria mascherina rosa, poi, ironicamente ha aggiunto: "Questa è molto sobria". La sua decisione di indossare il dispositivo di sicurezza caratterizzerà i prossimi giorni fino a quando l'allarme non sarà rientrato. La Bortone, comunque, non era l'unica ad avere la mascherina in studio. Anche altri membri del cast avevano bocca e naso coperti.

La conduttrice, quindi, non ha fatto altro che attenersi alle recenti regole anti-Covid. Queste sono cambiate, in particolare, per i contatti con i positivi al virus. Infatti sono diverse per chi è vaccinato con la terza dose o con il ciclo completo di due dosi ma da meno di 120 giorni. Questi ultimi possono evitare la quarantena ma sono tenuti comunque a indossare una Ffp2 in via precauzionale.

