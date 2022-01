Verissimo, indiscreto su Belen Rodriguez: "Con Di Martino...", cosa sa l'ex Iannone

14 gennaio 2022 a

Andrea Iannone è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 15 gennaio. Il motociclista ha parlato ovviamente della brutta vicenda che lo ha costretto a subire una squalifica di quattro anni dalle corse, ma anche della sua vita privata. Attualmente è single, però è impossibile non ritornare sulle sue ex più famose.

Su tutte, Giulia De Lellis e Belen Rodriguez. Sulla prima Iannone ha speso soltanto belle parole, d’altronde i due stavano insieme quando è successa quella che lui definisce “la catastrofe”. In quel periodo Andrea aveva la testa altrove e poi successivamente l’amore è svanito, ma nonostante ciò i due si sentono spesso e si vogliono bene: sono rimasti in ottimi rapporti, anche perché la De Lellis “mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”.

Per quanto riguarda Belen, invece, Iannone ha rivelato di aver avuto sempre un “ottimo dialogo” con lei e che questa è stata la loro forza. “Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita”, ha aggiunto il pilota, che era consapevole di essere entrato nella vita della showgirl argentina in un momento delicato per lei, dato che si stava separando da Stefano De Martino. "L'ho sempre vista soffrire tanto per quel fallimento", ha dichiarato Iannone.

