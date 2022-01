Striscia la notizia, Giulia Pelegatti e i messaggi del suo ex molto famoso

14 gennaio 2022 a

Riki è tornato a parlare della sua relazione con Giulia Pelagatti, la nuova Velina mora di Striscia la notizia. I due hanno avuto una breve relazione quando entrambi erano concorrenti di Amici di Maria De Filippi nell’annata 2016/2017. Una storia di qualche settimana, che non si è mai trasformata in una storia d’amore seria e impegnata. I due hanno però mantenuto un buon rapporto.

“Le ho fatto i complimenti per Striscia la notizia. Giulia era uscita prima del Serale ed è la dimostrazione che non devi per forza vincere per fare strada”. Giulia Pelagatti infatti aveva speso belle parole per la sua ex fiamma. La velina di Striscia la notizia aveva confidato che con Riki è rimasto un buon rapporto e ogni tanto capitava di sentirsi. Prima del debutto al tg satirico Riki non ha esitato a complimentarsi con la ballerina.

Riki ha ammesso di avere un ottimo rapporto pure con Maria De Filippi, la conduttrice che ha l’ha lanciato nel mondo della musica con il suo talent show. Riki ha assicurato di avere un bellissimo feeling con la conduttrice Mediaset e di scambiarsi con lei tanti messaggi. Archiviato il flirt con Giulia Pelagatti oggi Riki è felice accanto alla modella Ella Ayalon.

