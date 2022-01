L'eredità, Insinna sconcertato. "Il tiramisù?": Francesca, il disastro della campionessa

14 gennaio 2022 a

"Fortunata", "raccomandata", addirittura "ignorante". Francesca diventa campionessa a L'Eredità e arriva alla Ghigliottina finale, ma il popolo di Twitter esplode e si ribella. Insulti a Flavio Insinna e agli autori del quiz show preserale di Rai1, con le consuete accuse di "complotto" per favorire la concorrente più "bizzarra". Francesca, appunto.

Cuffie giganti al collo, reazioni plateali e folkloristiche, battute non sempre apprezzate dal pubblico a casa che commenta in tempo reale sui social. Insomma, un "personaggio". E come tale, "spinta" dietro le quinte. "Vorrei la registrazione di questa puntata de L'Eredità con anche i pezzi tagliati", insinua un telespettatore. Tanti sottolineano l'impreparazione dei concorrenti e in particolare proprio della futura campionessa, che sconcerta tutti con una uscita in particolare: "Una che dice che il tiramisù è caldo si ritrova campionessa", fanno notare in tanti.

Al di là del lapsus, a far storcere il naso è l'atteggiamento. Si legge, in rapida sequenza: "Questa è proprio scema", "Dio mio quanto odio le persone che fanno le sceneggiate come Francesca", "No Flavio io esco! Francesca a la Ghigliottina è una farsa", "Francesca non sa un c***zo ed è alla Ghigliottina...", "Ma questa tutte ste mossette del cucu non so se ci fa o c'è", "Ma perché Francesca fa quelle facce come se le stessero sparando un colpo in testa?", "Questa con mille moine e faccette ha gufato tutti e li ha fatti fuori. Finisce che azzecca pure la Ghigliottina", "Stasera davvero una buffonata".

Arrivata all'atto finale, con 210.000 euro di montepremi, la ragazza non è però riuscita a indovinare la parola chiave che univa i 5 indizi: "prova", "pratica", "brillare", "divina" e "segno", vale a dire "intelligenza". E qui sono piovuti ulteriori sfottò e sberleffi. "E vabbè le chiappe d'oro aiutano ma alla Ghigliottina meglio che sai qualcosa...". E c'è chi tira in ballo pure Insinna: "Ecco, l'ha presa per il culo quando ha detto che brilla di intelligenza"

