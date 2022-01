Striscia la notizia, Tg5 a luci rosse: film per adulti e scene esplicite durante la diretta

15 gennaio 2022 a

a

a

I 30 anni del Tg5? Un compleanno "a luci rosse". A Striscia la notizia, il tg satirico "di casa", Antonio Ricci ed Ezio Greggio scelgono di celebrare il telegiornale fortemente voluto da Silvio Berlusconi per sfidare vis-à-vis il Tg1 e la Rai con alcune delle immagini e delle gaffe più iconiche della sua storia. E non mancano alcuni imprevisti decisamente piccanti Come quando, ad esempio, alle spalle dei conduttori (tra cui una ignara Cesara Buonamici) andarono in onda per sbaglio alcune scene vietate ai minori. Film erotici o direttamente per adulti, con scene più che esplicite senza censura alcuna. Mentre i giornalisti parlavano, inevitabilmente gli occhi dei telespettatori venivano "rapiti" dai piccoli teleschermi sullo sfondo. E la musichetta ammiccante da film pecorecci scelta da Striscia, conferisce al tutto un fascino senza tempo.

"Non fanno lavorare gli interni". Striscia la Notizia fa i nomi: colpo al cuore della Rai, chi sono i due conduttori accusati

Film per adulti in diretta al Tg5: guarda il video di Striscia la notizia (dal minuto 2)



Certo, non ci sono solo le gaffe. Brilla, per esempio, il fondatore e primo direttore Enrico Mentana, tanto pacato in diretta quanto fumantino nei fuorionda. E così Ricci ripropone un paio di sfuriate ai poveri collaboratori, giornalisti, tecnici o addetti alla regia poco importa.

"Non trovo il servizio". Enrico Mentana, a un passo dal disastro davanti a Berlusconi: una drammatica "prima volta"

Le lavate di capo del "Mitraglietta" sono ormai passate alla storia, al pari di quelle del collega del Tg4 Emilio Fede, con tanto di inviti a "cambiare lavoro" e sonori "vaffa" esplosi a telecamere ancora accese, mentre in onda andavano i servizi e i telespettatori non potevano sospettare cosa stesse succedendo davvero in studio. Il bello della (non) diretta.

Presente Monica Gasperini di Studio Aperto? Fermento a Mediaset, dal passato spunta una foto pazzesca | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.