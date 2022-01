Rai falcidiata da Omicron: Timperi costretto ad andare in onda così, com'è ridotto lo studio

15 gennaio 2022 a

a

a

“Siamo in uno studio falcidiato da Omicron”. Tiberio Timperi ha dato così il benvenuto ai telespettatori di Unomattina in famiglia. Insieme a lui, come sempre, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Il conduttore ha spiegato che ci sono stati dei casi di positività al Covid nel loro gruppo di lavoro. Poi ha aggiunto: “Gran parte della nostra squadra oggi è a casa: coloro che sono positivi per una volta vedono in tv quello che facciamo”.

"Prendono i soldi e non consegnano". Striscia, acquisti online in odore di truffa | Video

Infine Timperi ha chiosato: “Queste sono soddisfazioni!”. Parole che hanno fatto sorridere le colleghe Muccitelli e Setta. Poco prima dell’inizio vero e proprio della puntata, invece, i tre conduttori hanno lanciato un appello al pubblico da casa: hanno chiesto loro di sostenere Airett, un’associazione che aiuta le bambine affette dalla sindrome di Rett.

"L'anti Ranucci". Filtra una voce clamorosa su Monteleone: "A Mediaset, mentre il Cav si gioca la partita della vita..."

La trasmissione condotta dal trio, inoltre, continua a fare buoni ascolti. Gli appuntamenti, che aprono ufficialmente tutti i weekend di Rai 1, danno grandi soddisfazioni alla rete. Le puntate più recenti, per esempio, hanno addirittura fatto registrare una media di share tra le più alte della stagione. Lunedì scorso Monica Setta aveva voluto ringraziare i fan sui social: "Ottime notizie! Unomattina in famiglia ha registrato anche questo weekend un altro record con il 25% di share sia sabato che ieri!".

"Che figura di m***a, cambia lavoro!". Enrico Mentana, fuorionda esplosivo: un clamoroso vaffa | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.