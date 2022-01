L'Eredità, Flavio Insinna torna in prima serata: la “manina” del collega, un evento molto particolare

15 gennaio 2022 a

Novità in vista per L’Eredità, il popolare quiz show condotto da Flavio Insinna, in onda ogni giorno su Rai 1. Venerdì 28 gennaio, come anticipato da TvBlog, la puntata della trasmissione sarà dedicata interamente al festival di Sanremo, presentato da Amadeus per la terza volta consecutiva. Come funzionerà il gioco? I campioni più bravi delle ultime edizioni dovranno rispondere a domande tutte riguardanti la kermesse canora, che andrà in onda i primi di febbraio.

La puntata speciale de L’Eredità verrà trasmessa in prima serata, mentre la finale di The voice Senior di Antonella Clerici si sposta al 21 gennaio. TvBlog, poi, fa sapere pure che nel corso di questa puntata faranno la loro comparsa personaggi che in passato sono stati legati al Festival della canzone italiana, quindi soprattutto cantanti.

Gli artisti ospiti di Insinna ne approfitteranno anche per raccontare qualche aneddoto legato alla loro partecipazione a Sanremo. Dopo questo appuntamento, Insinna non si ferma: sarà ancora in prima serata con la terza edizione de Il cantante mascherato, dove ricoprirà di nuovo il ruolo di giudice: la prima puntata è in programma tra circa un mese, l’11 febbraio. Al timone del programma, invece, ritroveremo anche quest'anno Milly Carlucci, reduce da una fortunata edizione di Ballando con le Stelle.

