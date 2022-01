Verissimo, "tipico di Rai1": la mossa copiata da Silvia Toffanin, un clamoroso successo per Mediaset

15 gennaio 2022 a

a

a

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi, sabato 15 gennaio, ha fatto il suo debutto lo spazio per C’è posta per te. Silvia Toffanin ha deciso di aggiungere una novità interessante, quella che prevede l’ospitata di vecchi protagonisti del programma condotto da Maria De Filippi per sapere che cos’è successo dopo, una volta che le telecamere di Canale 5 si sono spente sulle loro storie.

"Con Di Martino...". Dallo studio della Toffanin, indiscreto su Belen Rodriguez: cosa sa l'ex Iannone

“Il post C’è posta è una mossa furba e interessante, considerando la distanza anche di mesi tra le registrazioni - ha twittato Giuseppe Candela, giornalista del Fatto e di Dagospia sempre attento alle dinamiche televisive - uno spirito di ‘collaborazione’ e lancio tra i programmi della stessa rete tipica di Rai1”. E a proposito di viale Mazzini, Candela ci ha tenuto a fare i complimenti anche a Marco Liorni, che tiene comunque testa con onore alla concorrenza durissima della Toffanin: “ItaliaSì non ha budget e non ha ospiti noti. Lavorano molto su scrittura e narrazione, cosa non semplice. E fa un buon lavoro ‘alternativo’ a Verissimo”.

"Mi raso a zero". Arisa e gli uomini, la confessione intimissima: Toffanin a bocca aperta

Anche perché superare la Toffanin nel suo campo è davvero difficile: il suo format è ormai consolidato, così come di una certa caratura sono i suoi ospiti, soprattutto quest’anno che si è “sdoppiata” tra sabato e domenica per la gioia degli ascolti di Canale 5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.