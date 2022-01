Domenica In, Pierpaolo Sileri avverte gli italiani: "Presto le regole verranno alleggerite. Ci sarà distinzione positivi-malati"

16 gennaio 2022 a

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Domenica In, condotto su Rai1 da Mara Venier, ha fatto il punto sulla situazione della pandemia in Italia. "Questa variante Omicron raggiungerà tutti — ha precisato —, non c’è scampo. Non c’è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un’altra variante, quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante". Alla domanda della conduttrice se dovremmo convivere col virus, Sileri ha risposto: "Sicuramente sì, dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se sarà la Omicron".

Sileri ha poi dato speranza agli italiani che temono, dopo gli ultimi dati, un nuovo ritorno al lockdown: "Le regole verranno alleggerite, credo molto presto, forse entro un paio di settimane, vediamo come andranno i contagi. Oggi con questa nuova variante si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Se sei vaccinato sei più protetto. Ora il Covid non è una semplice influenza, ma è più vicina a esserlo per chi è vaccinato. Si può distinguere con più facilità un positivo e un malato. Se sei vaccinato sei più protetto”, ha ricordato Sileri.

Sileri ha quindi ribadito di essere d'accordo con la trasmissione del bollettino quotidiano ma in modo più dettagliato: "È giusto dare il dato ma deve essere dettagliato ed i numeri vanno spiegati. In questo momento - ha concluso -non è il positivo che conta ma il soggetto che va in ospedale, scomponendo però chi vi entra per altri motivi".

