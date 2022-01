L'Eredità, un mistero inquietante: che fine ha fatto Samira Lui? Le parole di Flavio Insinna, il caso si complica

17 gennaio 2022 a

Il caso si complica. E il caso è quello relativo a L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz campionissimo in termini di share che, sera dopo sera, ogni giorno nessuno escluso, tiene compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Quale caso si complica? Presto detto, quello dell'assenza della professoressa Samira Lui, che ormai non compare dalle puntate in onda dopo la pausa per le festività natalizie. Ci si chiede, insomma, che cosa le sia accaduto e che cosa le impedisca di prendere parte a L'Eredità. Per ora, da parte di Flavio Insinna, non sono arrivate spiegazioni: si è limitato ad affermare che "Samira è sempre nei nostri pensieri", frase che ora fa crescere un pizzico la preoccupazione. Vent'anni, bellissima e ricciolina, ora è davvero mistero su Samira.

La Lui è la professoressa rimasta dopo l'addio al programma di Ginvera Pisani, che ha deciso di inseguire la carriera a teatro. Al suo fianco, per la prima volta, è arrivato un professore, il bellissimo Andrea Cerelli. Chi segue L'Eredità dalle origini non dimenticherà che, in principio, le vallette erando chiamate "ereditiere". Dunque, al tempo della conduzione di Carlo Conti, cambiarono denominazione assumendo quella attuale, "professoresse". E da quel momento iniziarono a parlare con Insinna e concorrenti, avendo un ruolo di rilievo, soprattutto nel porre le domande.

