Avanti un altro, Paolo Bonolis mai visto: "Non sai una mazza, l'ormone ti fa degenerare". Il vip umiliato

Ad Avanti un altro – Pure di sera, tra i concorrenti di Paolo Bonolis, anche Alex Belli. L'attore, appena uscito dal Gf Vip, al centro delle polemiche per via del triangolo formato assieme alla compagna Delia Duran e Soleil Sorge. Bonolis ha iniziato a pungolare Belli: “Hai invaso i teleschermi, accoppiandoti a destra e sinistra”. Belli si è fatto una risata, ma ha subito dato due risposte errate, rimettendosi in fila con la possibilità di riprovarci in un secondo momento.

Al secondo turno potuto contare anche sul support della Bonas di Avanti un altro – Pure di sera, Laura Cremaschi, che lo ha invitato a rilassarsi mentre gli massaggiava le spalle. Ma nonostante i massaggi della Bonas, Belli ha di nuovo sbagliato tutte le risposte. Paolo Bonolis, naturalmente, lo ha pungolato ancora, riallacciandosi all’atteggiamento avuto da Belli con Soleil nella Casa più spiata d’Italia: “Non sai una mazza. Sei stato pervaso dall’ormone e mi hai degenerato”.

Tra gli altri ex gieffini vip, che partecipavano al gioco finale, è stata Francesca Cipriani a vincere il montepremi dedicato al CE.R.S., Onlus di assistenza specialistica domiciliare per bambini con disabilità. Ma l’ex Pupa non è riuscita a dare tutte le risposte giuste. Nonostante ciò, Mediaset, come già era successo nell’edizione 2021, ha stanziato comunque 70mila euro che sono stati destinati alla suddetta Onlus.

