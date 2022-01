Storie Italiane, Al Bano e il dramma del Covid: "Pensavo fosse uno scherzo". E invece... maledetto virus

17 gennaio 2022 a

Al Bano Carrisi a Storie Italiane su Rai 1 parla di tutto, dal Coronavirus alla carriera. Un’intervista bomba di Eleonora Daniele. “Ho fatto tamponi in continuazione per due anni e sono sempre risultato negativo. Stavolta ho pensato fosse uno scherzo la mia positività”, dice. Ora è negativo, ma durante queste settimane si è speso per incoraggiare tutti a vaccinarsi. “Grazie alle tre dosi di vaccino non ho avuto alcun sintomo”, continua.

Ma con Al Bano in studio si può veramente parlare di tutto, compreso Sanremo. “Ho tanti amici in gara, è un bel parterre quello di quest’anno. Sono convinto che sarà un gran bel festival”, continua il cantante legato alla Lecciso da 20 anni. “Non immaginavo che partecipassero Massimo Ranieri e Gianni Morandi… sono felice per loro, questa è una dimostrazione di coraggio”.

In collegamento c’è anche Jasmine, lafiglia di Al Bano e la Lecciso. “Mi piace perché ha le idee molto chiare, fa delle scelte musicali del tutto indipendenti e anche lontane dal mio modo di concepire la musica, ma ovviamente io le rispetto”, racconta. Poi uno spoiler su The voice senior, che l’ha visto protagonista nella scorsa stagione. “All’ultimo minuto mi hanno detto che le cinque poltrone non ci stavano bene… Sono scelte che nella nostra professione a volte non capisco, ma va bene così… Non stanno avendo lo stesso successo e in parte mi dispiace anche per la mia amica Antonella Clerici, ma la squadra della prima stagione era oggettivamente imbattibile”, tuona Al Bano.

