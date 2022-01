Matteo Bassetti asfalta Serena Bortone: "Perché non deve portare la mascherina, la gente non ne può più", gelo in studio

17 gennaio 2022 a

Da giorni Serena Bortone va in onda durante Oggi è un altro giorno indossando una mascherina. Un dettaglio non passato inosservato a Matteo Bassetti che, in collegamento con Rai 1, ha rimproverato la conduttrice. "Lei non ha avuto un contatto diretto. Questa persona aveva la mascherina e addirittura la visiera. Allora io dovrei vivere con la mascherina perché tutti i giorni incontro un positivo. La gente non ne può più di queste regole, non le comprende. Cerchiamo di uscire dalla burocratizzazione del Covid. Misure che oggi sono anacronistiche", ha tuonato il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova.

La Bortone, infatti, gli aveva confidato di indossare il dispositivo di protezione individuale perché era stata a contatto con una persona poi risultata positiva. "Io sono un soldato dell'azienda - ha replicato a sua volta la conduttrice per poi precisare -, mi dicono che la definizione di 'contatto stretto' non è chiara".

"Con la mascherina viene meno la definizione di contatto. Io non l'ho mai interpretata in questo modo", ha concluso Bassetti creando in studio qualche momento di tensione. D'altronde da giorni Bassetti va mettendo in guardia sull'eccessivo allarmismo, creando non poco clamore. E questo è un caso.

