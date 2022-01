Striscia la Notizia, "mi hanno sequestrata e lasciata nuda sul letto": chi è lei, una scoperta sconcertante

17 gennaio 2022 a

Altro servizio-denuncia di Vittorio Brumotti. L'inviato di Striscia la Notizia, nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 17 gennaio, torna a parlare di spaccio. Questa volta Brumotti è a Novara, quartiere Sant’Agabio, a due passi dalla stazione. Qui, seguendo un caffè consegnato a domicilio agli spacciatori, l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci entra in una fabbrica abbandonata trasformata in un negozio di droga aperto 24 ore su 24, dove i pusher agiscono totalmente indisturbati e i tossicodipendenti trovano rifugio.

Successivamente all'intervento di Brumotti e all'impegno delle forze dell’ordine, il servizio porta al fermo per accertamenti di una decina di persone. Ma non è tutto. Le immagini da brividi mostrano anche una ragazza tossicodipendente, sdraiata su un materasso con un uomo: "Dei pakistani mi hanno sequestrata, tolto i vestiti e lasciata otto ore sul tetto: 'O vieni con noi o muori qua'", racconta la sua storia a Brumotti.

"Lui (riferendosi all’uomo con cui era a letto, ndr) mi ha sentita urlare 'aiuto' e mi ha salvata". La ragazza non sarebbe l'unica. Secondo lei altre donne hanno subito violenze come lei in quell’area. Ancora una volta Brumotti è riuscito nell'intento di mostrare il degrado in cui riversano molti quartieri italiani e per cui, spesso, ha rischiato la sua stessa vita.

