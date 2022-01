Striscia la Notizia, scandalo in farmacia: occhio al prezzo del tampone rapido, ecco come ci fregano

17 gennaio 2022 a

a

a

Dopo l'inchiesta sul costo di alcuni medicinali, Max Laudadio di Striscia la Notizia ha ricevuto diverse segnalazioni anche sulla differenza di prezzo tra i tamponi antigenici fai-da-te in Italia rispetto al resto d'Europa. Stiamo parlando dei test che permettono di auto-diagnosticare l'infezione da Covid. In Italia si possono trovare sia nelle farmacie che nei supermercati. "Siamo andati a comprarle in quattro farmacie italiane - spiega l'inviato nel servizio -. Nelle prime due il prezzo era di 9,90 euro, nella terza di 7,90, nella quarta addirittura di 12,90. Poi siamo andati anche in tre negozi della grande distribuzione, dove abbiamo comprato i test fai da te a 4,90 euro, 6,90 e 4,99".

"Ma se non esiste". Striscia la Notizia inchioda il ministro Bianchi: ecco come se n'è uscito da Fazio. Scivolone o balla?

Fatti tutti gli acquisti, Laudadio è poi riuscito a calcolare il prezzo medio di un test fai da te: "Risulta, per il nostro esperimento, pari a 7,873 euro a tampone". Il problema, però, è che in molti altri Paesi i prezzi sono più bassi. E Striscia lo ha scoperto grazie alle testimonianze di chi vive all'estero. In Svizzera, per esempio, un tampone costa 3,90 euro. Nel nostro Paese, quindi, il prezzo è più alto del 102%.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sul prezzo dei tamponi rapidi fai da te in Italia

"Mi hanno sequestrata e lasciata nuda sul letto". Sapete chi è lei? Striscia la Notizia, la più sconcertante delle scoperte

E ancora: in Olanda il test costa 3,50 euro, prezzo più basso del 124% rispetto all'Italia. In Francia invece un tampone rapido costa 4,90 euro mentre nei negozi della grande distribuzione 1,95, per una media di 3,375 euro. In Germania il costo è di 2,95, il 166% in meno rispetto ai prezzi italiani. E la lista continua. Alla fine l'inviato aggiunge: "In Inghilterra, addirittura basta inviare una mail al servizio sanitario nazionale per avere i tamponi gratis direttamente a casa".

Salma Hayek sul red carpet "vestita" così: si gira, il décolleté esplode. Tutti impazziti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.