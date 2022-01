Striscia la Notizia polverizza Claudio Baglioni: "Andrea di Uomini e Donne? Almeno lui...", l'accusa più feroce

18 gennaio 2022 a

a

a

Qui Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che nella puntata in onda lunedì 17 gennaio ripropone una delle rubriche-cavallo di battaglia, ossia quella delle somiglianze. A lanciare il servizio, dietro al bancone, ecco Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia storica del forma ideato da Antonio Ricci. E nel mirino di Striscia, ancora una volta, ci finisce Claudio Baglioni. Ma non solo. Procediamo con ordine...

"Un'accoppiata di somiglianze che hanno dello sbalorditivo", premette Greggio. Dunque ecco la prima, che riguarda Francesco Saverio Nocciolino, protagonista di Ciao Darwin e Avanti un altro, due programmi condotti da Paolo Bonolis. Bene, "alcuni telespettatori hanno segnalato come il suo sosia sia Peter Griffin, il protagonista della celebre serie animata". E, in effetti, il confronto lascia ben poco spazio alle ambiguità: sembrano... due gocce d'acqua. "Stessa espressione paciosa e identico doppio mento", commenta tagliente Iacchetti.

"Passiamo ora al cantautore Claudio Baglioni, meglio conosciuto come... Baglioni", si passa poi al cantautore, spesso nel mirino del tiggi satirico. "Ai nostri acuti telespettatori non è sfuggita una somiglianza, quella con Andrea, uno dei cavalieri del trono di Uomini e Donne", il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. "Stessi occhiali vistosi, stessa chioma fluente di uomini di varia età. Perfino il timbro di voce è identico. Ma una cosa li differenzia: Andrea dice sempre quello che pensa lui, Baglioni invece canta sempre quello che scrivono gli altri", conclude ferocissimo Greggio, alludendo al fatto che diverse strofe delle canzoni di Baglioni non siano state scritte da lui (e Striscia, nel servizio, ne propone una carrellata).

Striscia, Baglioni nel mirino: sosia e "plagi", il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.