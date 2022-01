Paolo Bonolis, "le mie terga come Pfizer": sconcertante confessione, il "segreto" del suo lato B

Francesco Fredella 18 gennaio 2022 a

Paolo Bonolis senza freni. Il conduttore, tra i più amati della tv italiana, adesso si racconta a Tv sorrisi e canzoni nel corso di un'intervista imperdibile. "Le mie terga come Pfizer, io e Sonia porcellani”, scherza. E le sue dichiarazioni fanno subito il giro della Rete.

Molti concorrenti “attingono” al lato B del conduttore, che sembrerebbe un vero portafortuna. Lui dice: “Un gesto da rockstar? Certo! La cosa bella è che funziona quasi sempre. Ha una copertura del 90 per cento, come il vaccino Pfizer”. E la storia televisiva di Bonolis è scandita sicuramente da un pizzico di fortuna: l'incontro del maestro Luca Laurenti, ad esempio, lo testimonia. Poi una moglie fantastica: 20 anni di matrimonio quest’anno. Si chiamano “nozze di porcellana” ed il conduttore ci scherza sopra: “Facendo i porcellani, ovvio. Occhi alla vocale, mi raccomando”, conclude riferendosi alla consorte, Sonia Bruganelli.

Da quando sua moglie è al Gf Vip, Bonolis non molla un attimo la tv. "Registro le puntate e poi guardo i momenti in cui parla Sonia, vado avanti con il tasto veloce”, svela. Ultimamente, poco prima di Natale, sua moglie è stata protagonista di un piccolo litigio con Alfonso Signorini, che le ha detto di stare zitta. Lei, che ha carattere da vendere, si è alzata andando via. Uno stop che ha lasciato tutti senza parole. E' sembrata una censura, quella imposta dal conduttore - forse per una logica di risparmio di tempo durante la diretta. E sui social, la scena, ha fatto il della Rete. Poi la tempesta si è fermata ed è tornato il sereno. Almeno così pare.



