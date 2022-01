Non è l'arena, Massimo Giletti scippa Floris e fa impazzire i pro-vax: chi avrà ospite, un grosso caso a L7

18 gennaio 2022 a

A Non è l'arena roba da mandare fuori pista tutti i pro-vax d'Italia. Massimo Giletti è sempre molto attento nell'intercettare quello che si agita nel calderone dei no vax e no green pass italiani e per questo è stato aspramente criticato, accusato (indirettamente) anche da colleghi illustri di La7 come Lilli Gruber ed Enrico Mentana di dare troppo spazio a tesi senza fondamento scientifico alcuno come quelle degli anti-siero. Farà parecchio rumore, dunque, l'ospitata di Marco Melandri, che secondo l'anteprima del sito specializzato TvBlog sarà in collegamento con Giletti nella prossima puntata, mercoledì 19 gennaio.

Sempre secondo TvBlog, Melandri sarebbe stato contattato anche da Giovanni Floris, per portarlo questa sera a DiMartedì, ma il pilota avrebbe preferito fare la sua prima apparizione in tv dopo le polemiche dei giorni scorsi proprio a Non è l'arena.

Il pilota romagnolo, ex MotoGp oggi 39enne, nel weekend ha fatto discutere molto per una sua uscita: aveva confessato di "aver preso il Covid appositamente per poter essere in regola almeno per qualche mese, per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino una alternativa valida". Un messaggio subito contestassimo e che ha costretto poi Melandri a una parziale rettifica, spiegando di essere stato frainteso e che si era trattato semplicemente di una battuta.

Sabato pomeriggio, però, Melandri è sceso in piazza a Milano per la manifestazione contro il Green pass, prendendo pubblicamente la parola: "Secondo me dobbiamo dare la libertà ai ragazzi di fare sport. Io posso dire solo questo, voglio lottare e dire a mia figlia che ci ho provato. A me non interessa né essere contrario né a favore dei vaccini. Ma la libertà è un diritto e dobbiamo riprendercelo".

