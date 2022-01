Roberta Metsola eletta all'Europarlamento, la gaffe al Tg1: occhio alla scritta in sovrimpressione, in diretta

19 gennaio 2022 a

a

a

Scivolone per il Tg1. L'edizione delle 13:30 di martedì 18 gennaio ha presentato la notizia dell'elezione di Roberta Metsola, neo presidente del Parlamento europeo. Peccato però che nel lancio del servizio, la scritta apparsa sotto alle immagini, fosse sbagliata. "Prima donna Presidente del Parlamento Europeo" è stata la didascalia che ha accompagnato le immagini della neoeletta. La Metsola infatti non è la prima donna a ricoprire l'importante ruolo.

L'intervista in aeroporto? Finita malissimo: come viene scacciato il giornalista, che imbarazzo in diretta | Guarda

A correggere le precedenti dichiarazioni Donato Bendicenti, inviato da Strasburgo, con il quale la conduttrice del Tg1 si è collegata per gli ultimi aggiornamenti. Bendicenti ha fatto il nome di altre due donne, quello di Simone Veil e di Nicole Fontaine, entrambe alla presidenza del Parlamento Ue. "L’ultima volta che una donna è stata eletta alla presidenza del Parlamento Europeo era il 1999, sono passati vent’anni e adesso non devono passare altri venti prima che tocchi a qualcun altro dopo di me", sono state le parole del giornalista.

"Sono qui con Giuseppe". Disastro di Rocco Casalino: a chi invia questa foto (per errore) e cosa svela, terremoto-M5s

Come mai - si chiede TvBlog.it - nella redazione del Tg1 nessuno si è accorto di questo e anzi è stata creata una falsa notizia (che potremmo anche definire in altri termini fake news) sottolineando che Roberta Metsola sarebbe stata la prima donna eletta a Presidente del Parlamento Europeo?

"Perché per te...". Fialdini, la gaffe con l'ospite sulla moglie: lui balbetta, poi cala il gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.