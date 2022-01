Non è l'Arena, come è morta Martina a soli 14 anni: il dramma che sconvolge Massimo Giletti

19 gennaio 2022 a

Tra poche ore, ovviamente e rigorosamente in onda su La7, torna Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti del mercoledì sera. E TvBlog anticipa parte dei contenuti e degli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 19 gennaio. In primis, l'intervista a Marco Melandri, il motociclista finito nella bufera dopo aver detto di essersi contagiato volontariamente di Covid, salvo poi ritrattare in modo goffo.

Dunque, sempre in ambito pandemico, i dati su contagio e quarantene, dunque un focus sul vaccino ai bambini e passando per un'inchiesta sulle terapie intensive di Bergamo: obiettivo, comprendere quanto costano i ricoveri dei no-vax e, soprattutto, che fine hanno atto tutti gli altri malati.

E ancora, parte del dibattito verterà sulle cure con cellule monoclonali. Quindi la drammatica testimonianza di Rita Scherillo, madre di Martina, morta a soli 14 anni per il Covid. A questa parte di dibattito prenderanno parte Pierpaolo Sileri, Tommaso Cerno, Daniela Santanchè, Nino Cartabellotta, Maria Rita Gismondo, Pasquale Bacco, Giuseppe Amodio, Paolo Mezzana e Giovanni Frajese.

Infine, un'inchiesta - dall'Italia e fino alla Polonia - sui gruppi dell'estrema destra e sui legami con il movimento no-vax. Ad intervenire in questo segmento di trasmissione ci saranno Francesca Fagnani, Carlo Taormina, Luca Telese, Biagio Passaro e Marco Liccione.

