Isola dei famosi, "il cocco mi piace": tam-tam a Mediaset, chi spunta tra i naufraghi

"Tornerei in tv, ma ora studio da attore": Gennaro Lillio, ospite a “Trends & Celebrities”, su RTL 102.5 News, parla della sua possibile partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi”. “Dopo l’esperienza di Pechino Express non mi sono preso una pausa televisiva, ma mi sono concentrato sulla recitazione. Sto prendendo la mia seconda laurea. Serve una preparazione, una costruzione di base per poter lavorare. I reality ti fanno conoscere, ma se non hai nulla di valido e di concreto non vai da nessuna parte”, dice.



Qualcuno, però, pensa che dopo il Gf vip e Pechino Express la tv si sia dimenticata di lui. “C’è ben poco e quel poco che c’è già l’ho fatto. Finché non ci sono altri progetti, non vorrei andare in tv semplicemente per fare la bella statuina. Mi piacerebbe magari essere l’inviato di un programma che possa darmi la possibilità di viaggiare e farmi conoscere altre culture, anche gastronomiche, oppure avere la conduzione di un format legato alla moda, settore in cui lavoro da quando avevo diciott’anni (oggi ne ho trenta). Io voglio mostrarmi anche per il mio lato comico, essendo io napoletano”. racconta a RTL 102.5 News. Spunta anche l'ipotesi Isola dei famosi: "Boh? Il cocco a me piace. Però io sono uno che mangia tanto, quindi…”. Infine, un giudizio su Soleil Sorge, protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip: “La persona che ho conosciuto a Pechino Express è la stessa che c’è ora al GF Vip. Lei potrebbe fare un certo tipo di televisione…”, conclude.

