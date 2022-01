L'Eredità, "il prete che è in Flavio Insinna": colpo bassissimo contro il conduttore, nel bel mezzo della diretta...

19 gennaio 2022 a

Eccoci a L'Eredità, il mitico quiz in onda su Rai 1 e condotto da Flavio Insinna. Anche oggi, mercoledì 19 gennaio, come ogni sera, il programma torna in onda prima del Tg1 delle 20. E come ogni sera viene seguito da milioni di telespettatori, che su Twitter commentano quel che accade in studio e provano a dare le loro soluzioni, in particolare al gioco finale, quello della Ghigliottina.

E nel corso della puntata de L'Eredità, ecco che si parla di clero, chiesa, Vaticano e pontefici. Ed ecco che Flavio Insinna inizia a... pontificare: parla, spiega, si dilunga, così come nel suo stile, molto teatrale, lui che nasce proprio dal teatro. Già, lo stile-Insinna è un marchio di fabbrica, assolutamente inconfondibile. E o lo si odia o lo si ama.

E questo stile, però, è finito nel mirino del popolo di twittaroli che segue la trasmissione: contro Insinna infatti sono piovuti molti sfottò e commenti ironici. C'era chi scriveva: "A proposito di Papi... Flavio Insinna comunque sembra Papa Francesco". Ma non solo. Così come potete vedere qui sotto, l'utente Lando ha scritto: "Quando si parla di clero esce il prete che è in Insinna". E a corredo, un fotomontaggio di Flavio Insinna vestito da prelato. Un fotomontaggio azzeccato.

