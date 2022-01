Pomeriggio 5, Alessandra Mussolini umilia Selvaggia Lucarelli: "Proprio come loro", la battuta fa calare il gelo

20 gennaio 2022 a

a

a

Da Barbara D'Urso torna Alessandra Mussolini (che per due anno ha partecipato a Ballando con le stelle). Ora, però, la Duciona parla di Selvaggia Lucarelli, sua storica nemica, ed è gelo a Pomeriggio 5, il programma del pomeriggio in onda su Canale 5. In studio si parla di due fratelli infermieri che di notte si trasformano in drag queen, quasi tutti in studio apprezzano le loro scelte e soprattutto il loro look.

"Baracconate", "Parli tu con i capelli ammosciati". È ancora lite tra la Lucarelli e la Mussolini: in studio vola di tutto

Andiamo per gradi: i due fratelli arrivano in studio vestiti da drag queen e la Mussolini si complimenta con loro. “Ho visto una persona che aveva i capelli come loro, le drag queen, che non posso dire. Molto simili”, dice. Ma di chi si tratta? Mistero. Sorrisi in studio e qualche supposizione. Alessandra ride senza e pronunciare il nome ed anche la D’Urso è curiosa.

“Aveva i capelli come loro, forse imitandole”, continua la Mussolini. Tra la Duciona e Selvaggia - proprio dai tempi di Ballando - non corre buon sangue. Da Milly Carlucci ci sono stati molti scontri. Forse quell’identikit appartiene alla Lucarelli? Mistero, per adesso.

Sabrina Salerno esagerata: il corpetto non trattiene le curve, imbarazzo in diretta a Ballando | Video

E non dimentichiamo che non scorre buon sangue neppure tra Selvaggia e Barbara D’Urso (pare che ci siano querele in atto). Per adesso da parte della Lucarelli non è arrivata alcuna risposta: tutto tace. Ma, si sa, Selvaggia è un vulcano che potrebbe esplodere da un momento all’altro dopo la provocazione della Mussolini. Che, dopo un periodo di stop a Mediaset, è tornata proprio a Pomeriggio 5: lì dove tutto ebbe inizio quando ha detto addio alla politica per dedicarsi al mondo dell’intrattenimento e della politica. E, tra l’altro, con spiccate doti artistiche.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.