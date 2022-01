Chi l'ha visto, dramma-Covid per Federica Sciarelli: "Ne avrei fatto a meno", come l'ha ridotta il virus

20 gennaio 2022 a

"Purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco. Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno". Federica Sciarelli ha rivelato di aver avuto il Covid a inizio gennaio, motivo per il quale Chi l'ha visto, la sua trasmissione di Rai 3, è slittata dal 12 al 19 gennaio, riprendendo la messa in onda dopo le vacanze natalizie con una settimana di ritardo. "Buonasera a tutti voi, naturalmente vi devo chiedere scusa. Vi chiedo scusa per questo slittamento della puntata. Colpa mia", ha detto ai telespettatori.

La conduttrice, poi, ha aggiunto: "Sono tornata. Sono cose che capitano ai vivi. Terza dose, è finita presto. E allora, senza indugi, iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Naturalmente buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi”. La Sciarelli, 64 anni, avrebbe contratto il virus in maniera lieve, probabilmente anche grazie alla protezione offerta dal booster. La presentatrice, infatti, è guarita piuttosto in fretta ed è apparsa in forma e pronta per la nuova stagione televisiva.

Non è la prima volta, comunque, che un programma si trova a dover fare i conti col contagio da Covid. Anche una puntata di Domenica In, in programma lo scorso 26 dicembre, è stata cancellata a causa della positività di alcune persone all'interno del gruppo di lavoro. Allo stesso tempo, si vedono sempre più spesso conduttori costretti a indossare la mascherina in studio, perché entrati in contatto con dei positivi. Cosa che è successa per esempio a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ad Anna Falchi a I Fatti Vostri e ad Alberto Matano a La Vita in Diretta.

