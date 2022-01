Myrta Merlin0? "Con chi la abbiamo beccata a cena", bomba di Dagospia e terrore a La7: faccia a faccia con...

20 gennaio 2022 a

Come ogni settimana non può mancare l’appuntamento con la piccantissima rubrica di Giuseppe Candela, che su Dagospia svela diversi retroscena sul mondo della televisione e dello spettacolo italiani. Molto interessante quello che riguarda Myrta Merlino, affermato volto di La7 con la trasmissione quotidiana L’Aria che tira. Candela però scrive che la conduttrice è stata avvistata a Roma in compagnia di Stefano Coletta, direttore di Rai1, e di persone a lui vicine.

“Una cena dovuta ad amicizie comuni slegata dal lavoro o l’occasione per una chiacchierata per il futuro? La giornalista sogna per caso un passaggio a Viale Mazzini?”, sono gli interrogativi posti dal giornalista di Dagospia. Solo il tempo saprà fornire le risposte, nel frattempo la Merlino continua a condurre come sempre L’aria che tira. Nella puntata di oggi, giovedì 20 gennaio, ha aperto con una presentazione sul Quirinale e in particolare sulla situazione in seno al centrodestra.

“Chissà se telefonando oggi Matteo Salvini e Giorgia Meloni riusciranno a dire addio a Silvio Berlusconi e ai suoi sogni di gloria di salire sul colle più alto di Roma - ha dichiarato la Merlino - il Cav era atteso nella capitale per il vertice del centrodestra ma è rimasto ad Arcore: i numeri non c sono e questo ormai è chiaro, ma Berlusconi non sembra affatto arrendersi e soprattutto non vuole passare la mano ai suoi alleati”.

