Striscia la notizia, Michelle Hunziker e il rovinoso incidente sul palco: occhio alle scale... finisce malissimo

Striscia la notizia, nella puntata di oggi 20 gennaio manda in onda una parte dell'edizione 2018 del Festival di Sanremo dove Michelle Hunziker, scendendo dalla scalinata del palco del teatro Ariston è costretta ad affrontare una serie di imprevisti. In primis la rottura di un gradino e la perdita di una scarpa. Un piccolo incidente cui cercano di ovviare, posizionati carponi alle sue spalle, Pierfrancesco Favino, ospite della serata e Claudio Baglioni, che era il conduttore.

Qui il video di Striscia

Favino e Baglioni infatti, mentre la showgirl svizzera continua a cantare come nulla fosse accaduto, provano a rimetterle la scarpa al piede. Ma attenzione, non si tratta infatti della scarpa nera col tacco persa dalla Hunziker ma di una scarpa da uomo molto meno elegante...

Una scenetta quella andata in onda a Sanremo non esattamente originale. In realtà, infatti, si trattava del remake di una gag risalente al 1971 e andata in onda sulla BBC.

