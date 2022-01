Avanti un altro, "sono stanco, faccia lei". Paolo Bonolis lascia il palco, Luca Laurenti costretto a condurre da solo

20 gennaio 2022 a

Partenza anomala stasera 20 gennaio di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Il conduttore, infatti, durante l’anteprima, è apparso nascosto nel dietro le quinte mentre Luca Laurenti scherzava con il valletto della serata. Poi però quando la puntata è cominciata il maestro si è trovato a condurre da solo senza Paolo Bonolis e ha dovuto presentare lui gli autori (tra cui il mitologico Jurgens) e anche se stesso, salendo le scale per cantare la sigla per poi scendere di nuovo velocemente e continuare lo show.

Poi rientrato in studio con molta lentezza ha confessato: “Sono stanco. Faccia lei. Lei parla e io incasso”. Subito dopo però Paolo Bonolis si è ripreso ed è tornato a condurre aiutato come sempre dal suo inseparabile maestro e amico storico Luca Laurenti

Comunque Luca Laurenti ha condotto molto bene anche da solo ma ha confessato: "L’importanza di lavorare in due. Un po’ come a casa, chi lava i piatti e chi per terra. Mi manca il fiato. Manca il fiato pure a Paolo. Insieme facciamo due polmoni”. E così, con una battuta si è conclusa la gag: “Faccio qualcosa io per giustificare lo stipendio che mi danno”, ha detto Bonolis.

