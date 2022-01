Piazzapulita, Nunzia De Girolamo si presenta così: gonna di pelle e tacchi a spillo. Pazzesca

21 gennaio 2022 a

Nunzia De Girolamo era ospite ieri sera 21 gennaio di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, nella puntata del 20 gennaio. La ex ministro, seduta al tavolo del conduttore, ha incantato tutti per la sua bellezza e sensualità. La De Girolamo indossava un golfino nero a collo alto, tacchi a spillo, neri anche quelli, e una gonna di pelle a tubo che metteva in risalto le sue gambe. Davvero pazzesca. Tanto che persino la regia non faceva che inquadrarla.

La De Girolamo è stata riconfermata conduttrice del programma Rai Ciao Maschio. In una intervista al magazine mowmag.com anticipa che "ci sarà una bella sorpresa, sempre legata al terzo sesso perché nello studio di Ciao Maschio l'unica donna ammessa resto solo io". All'interno della trasmissione, prosegue, "ripercorreremo, anche in questa nuova fase di vita caratterizzata dalla pandemia, la crisi del maschio italiano. Ma affronteremo anche altri temi esistenziali".

"Nel corso della mia carriera ho fatto l'errore di giocare spesso a fare il maschio per acquisire credibilità nei miei vari percorsi", confessa la De Girolamo. "Ho fatto l'avvocato, ho insegnato all'università, ho fatto politica: tutti ambienti fortemente maschili dove io ho spesso rinunciato alla mia femminilità, commettendo un errore enorme, controproducente nel rapporto col maschio ma anche con me stessa".

