L'Eredità, segnatevi questa data: 28 gennaio, il trionfo di Flavio Insinna. Clamoroso in Rai

21 gennaio 2022 a

L'Eredità di Flavio Insinna conquista la prima serata su Rai 1. A darne notizia è il sito di Davide Maggio, il quale spiega che il programma andrà in onda venerdì 28 gennaio, dopo I Soliti Ignoti, alle 21.25. Si tratterà comunque di un evento eccezionale. Sarà un appuntamento dedicato al Festival di Sanremo, che inizierà il primo febbraio 2022 e si concluderà sabato 5.

La Rai ha voluto puntare sul quiz di Insinna anche per via dei buoni ascolti che il conduttore fa registrare quotidianamente. L’Eredità, nella stagione in corso, ha sempre avuto la meglio sulla concorrenza di Canale 5, sia quando ha gareggiato contro Caduta Libera di Gerry Scotti sia quando ha dovuto vedersela con Avanti un Altro di Paolo Bonolis. In media la trasmissione, soprattutto nel corso della prima parte, tiene davanti allo schermo più o meno 3.5 milioni di utenti. Nella seconda parte i telespettatori salgono addirittura a 5 milioni.

La serata del 28 gennaio avrà come protagonisti i super campioni de L’Eredità e non solo. Al centro della puntata la storia del Festival di Sanremo, tra curiosità e aneddoti relativi alla kermesse. Inizialmente, in realtà, la Rai non aveva pensato a L'Eredità. Secondo DavideMaggio.it, l'idea in origine era quella di uno spettacolo condotto dai tre artisti de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble avrebbero dovuto raccontare la storia di Sanremo in una serata evento dal titolo Se il Festival lo Raccontiamo Noi. Lo show, però, sarebbe stato spostato a marzo.

