Roberta Capua positiva al Covid, panico in Rai: il prossimo 29 gennaio... ombre su Sanremo

A rischio la conduzione di PrimaFestival, l'anteprima del festival di Sanremo, di Roberta Capua. La conduttrice è risultata positiva al Covid. La trasmissione partirà il 29 gennaio, ma adesso bisognerà vere cosa farà la Rai: e aspetterà che torni la Capua o, visti i tempi ristretti, provvederà ad una sostituzione. Assieme alla Capua a condurre è stato scelto Ciro Priello insieme a Paola Di Benedetto. Il programma andrà in onda tra le 20:35 e le 20:45 e la prima puntata ci sarà il 29 gennaio e l’ultimo il 5 febbraio, serata finale della 72esima edizione del Festival della canzone.

L’anno scorso erano stati scelti per condurre il PrimaFestival Giovanna Civitillo, Valeria Graci e Giovanni Vernia. Quest’anno conduce il vincitore della prima edizione di Lol Italia Ciro Priello, che è stato anche concorrente di Tale e Quale Show 2021 e fa parte del gruppo dei The Jackal. Era attesa per Roberta Capua che sarebbe tornata in tv dopo aver condotto Estate in Diretta. Novità assoluta invece la presenza per la Rai di Paola Di Benedetto, classe 1997, che ha prima partecipato a Ciao Darwin come Madre Natura e poi alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

A dare notizia della positività della Capua è stato Dagospia. Sempre oggi, Drusilla Foer ha rimandato tre date del suo spettacolo teatrale Eleganzissima in programma da oggi a fine gennaio. Il motivo? Alcune positività nella sua compagnia. Per scongiurare qualsiasi tipo di rischio, che ha già corso ma è andata bene, Drusilla ha preferito spostare le date: le recupererà dopo il festival.

