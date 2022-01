Don Matteo, "Terence Hill non voleva lasciare": indiscrezioni, perché con la Rai è finita malissimo

21 gennaio 2022 a

a

a

Terence Hill ha parlato dei motivi della fine di Don Matteo precisando che non si tratta di un addio rancoroso. La partenza della tredicesima stagione è prevista per la prossima primavera, a marzo. Nel corso della quarta puntata, infatti, vedremo Terence Hill vestire per l’ultima volta i panni di Don Matteo. Al suo posto arriverà un nuovo parroco, impersonato da Raoul Bova. “Don Matteo l’ho lasciato non perché volessi lasciarlo. Volevo chiedere un cambio, cioè di fare 4 episodi all’anno, tipo Montalbano, invece di 10, 12 o 16. Pensavo, intanto siamo molto avanti, c’è il pericolo che andiamo un po’ giù. Poi mi ci vogliono 9 mesi ogni volta per fare Don Matteo. Pensavo fosse giusto fare 4 episodi belli però mi hanno detto che la Rai e la Lux hanno bisogno di soldi e con quattro episodi non avevano un sufficiente ritorno e quindi stanno producendo 10 film. Ne ho fatto 4 io e gli altri li finisce Raoul Bova. Lui è un grande attore, faranno benissimo”, ha spiegato Terence Hill in una intervista.

Addio a Terence Hill? Subito incubo sul set per Raoul Bova: "Mai più", una rovinosa protesta

In una altra intervista Hill aveva già espresso la preferenza di girare meno puntate all’anno della fiction, in modo però da far uscire una nuova stagione ogni anno anziché ogni due o tre. A quanto pare l’appello di Hill, che ha spiegato di nutrire comunque stima per la Rai e la Lux Vide, non è stato ascoltato per ragioni economiche.

Video su questo argomento Don Matteo, l'ultima scena di Terence Hill: il toccante applauso di tutti i presenti

In ogni caso la sua carriera non è finita, anzi. La stessa Lux Vide ha in serbo per lui molti progetti, tra cui un film di Natale e un western. Resta da vedere se l’attaccamento del pubblico rimarrà forte anche nei confronti del nuovo protagonista di Don Matteo interpretato da Bova o se la serie, da sempre legata al volto di Hill, andrà in declino. Lo si potrà scoprire soltanto fra qualche mese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.