Striscia la Notizia, Maurizio Gasparri in Vigilanza Rai rende omaggio a Pinuccio: "Merito suo aver soppresso i Tgr doppioni"

Della decisione dell’ad Rai Carlo Fuortes di chiudere le edizioni notturne dei Tg regionali si è parlato nella Commissione di Vigilanza Rai durante l’audizione del segretario del sindacato Usigrai Daniele Macheda. Nell’occasione Maurizio Gasparri ha detto che la soppressione dei Tgr “doppioni” dopo la mezzanotte, grazie alla quale la Rai risparmia circa sei milioni di euro, è dovuta alla "pressante campagna di successo di Striscia la notizia" E ha aggiunto: "È Pinuccio di ‘Rai Scoglio 24’ la vera controparte della Rai, non il sindacato. Pinuccio è spesso ben informato, avrà sicuramente fonti di informazione interne". "La nostra talpa è Fuortes", ammette Pinuccio.

"E ora Bonaccini?". Striscia, che imbarazzo: cosa mandano in onda nel tg Rai notturno | Video

I TgR notturni sono stati sospesi a partire dal 10 gennaio per via dei tagli. La decisione del Cda ha scatenato scatenare la reazione dell'UsigRai, che lo scorso 29 dicembre aveva anche indetto uno sciopero dei giornalisti della Tv pubblica e che ha ribadito la sua contrarietà anche nell'ultima edizione del 9 gennaio parlando di una "manciata" di soldi risparmiati per definire i circa 6 milioni di euro spesi dalla Rai finora per quelle edizioni.

Intanto c'è una ew entry a Striscia la notizia: Enrico Lucci lunedì 24 gennaio 2022 farà il suo debutto: il celebre volto televisivo, con un passato da inviato de Le Iene, in diretta da Roma, presidierà l’ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale, a modo suo, la corsa al Colle per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.

