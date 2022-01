The Voice Senior, "non ce la facciamo, abbiamo dei problemi": in studio accade l'impensabile, la Rai costretta a scusarsi

22 gennaio 2022 a

Piccoli imprevisti alla finale di The Voice Senior 2, il programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. A trionfare Annibale Giannarelli. Il cantante ha dovuto vedersela con altri undici sfidanti, otto dei quali sono stati eliminati nella prima manche. Mentre gli altri quattro si sono giocati il trionfo. Ospite d'eccellenza per la finalissima Riccardo Cocciante, che ha raggiunto gli altri coach: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e Orietta Berti.

Proprio la finale ha giocato però brutti scherzi. In particolare per quanto riguarda il televoto. Il sistema è infatti andato in tilt, mandando tutti nel panico. La situazione da affrontare è stata parecchio complicata, al punto che il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, è salito sul palco del talent e si è scusato per il disguido: "Chiedo scusa al Tg1, dovevano prendere la linea prima ma purtroppo il sistema è andato in tilt".

La stessa conduttrice, senza sapere cosa fare, aveva chiesto aiuto: "Si sta facendo una certa, c’è evidentemente qualche problema con il televoto", diceva ai telespettatori e alle persone presenti in studio. E ancora: "Avete chiamato forse così in tanti, avete intasato…, che non riusciamo a fare la conta. Facciamo entrare un pianoforte". Poi però tutto è stato risolto e Annibale è riuscito a godersi la meritata vittoria.

