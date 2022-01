Striscia la Notizia, "Daniela Santanchè e il vecchio...": sfregio alla senatrice, la foto che finisce nel mirino

22 gennaio 2022 a

Daniela Santanchè è una delle protagoniste della rubrica di Striscia la Notizia "Che satira tira?". Il tg satirico di Canale 5, in particolare, ha ripreso uno spezzone di Propaganda Live, il programma condotto da Diego Bianchi su La7, nel quale viene commentata la foto della senatrice mentre gioca a tennis. Uno scatto già molto commentato e discusso sui social. Il conduttore del talk dice: "Ecco che si immortala mentre gioca a tennis in una posa plastica, un perfetto rovescio".

Bianchi, poi, legge anche i commenti dei follower su Instagram. Qualcuno le ha scritto: "Giochi col pigiama?". E il conduttore ha aggiunto: "Oggettivamente è una mise particolare". Un altro utente invece ha scritto: "Me pari er vecchio de Squid Game". Con tanto di accostamento della foto della Santanchè a quella di uno dei personaggi della famosa serie prodotta da Netflix.

Qui la rubrica "Che satira tira?" di Striscia la Notizia

Come detto, comunque, non è la prima volta che le foto della senatrice di Fratelli d'Italia vengono prese di mira. Lo scatto che la ritrae mentre gioca a tennis, per esempio, è stato criticato qualche giorno fa anche da Selvaggia Lucarelli. Per quest'ultima, infatti, la Santanchè sarebbe colpevole di pubblicare delle foto aggiungendoci poi dei filtri. E a nulla sono servite le giustificazioni della senatrice, che ha spiegato si tratta di "un gioco, un divertissment". La Lucarelli è arrivata addirittura a pubblicare la foto della senatrice mentre gioca a tennis con sopra il commento "Filtri d'Italia".

