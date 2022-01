Verissimo, lacrime e silenzio profondo: Silvia Toffanin, il dramma dell'ospite che la fa crollare

22 gennaio 2022 a

È stata molto intensa emotivamente l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto a Francesca Cavallin. L’attrice e conduttrice 45enne è stata ospite di Verissimo nella puntata andata in onda sabato 22 gennaio: è partita dagli albori della sua carriera, iniziata con un rocambolesco provino avvenuto negli studi Mediaset di Cologno Monzese, passando per i momenti bui di gioventù e arrivano ad oggi, con la Cavallin che è una mamma single.

Molto significativa la sua testimonianza su anoressia e bulimia: “Ebbi problemi fisici, persi il ciclo per nove mesi, avevo i capelli più diradati. Poi si è insinuato qualcosa di più infido. Dall’anoressia alla bulimia, che ti dà una sorta di potere sul tuo corpo e sul cibo. Pensi di poter abusare, hai l’illusione di poter risolvere le cose in una altro modo. “La bulimia – ha proseguito – è difficile da estirpare, hai la sensazione di potere”. Ad aiutarla ad uscire da quel tunnel è stato il fidanzato dell’epoca.

Ma veniamo ai giorni d’oggi, con la Cavallin che è una mamma single e ha spiegato qual è la cosa più difficile per lei: “Dare il senso di famiglia e far capire che ci sono altri modi per esserlo. Bisogna far capire che noi prima ancora di essere mamme o papà, siamo esseri umani. Quando noi iniziamo a vedere i genitori non più come super eroi ma come appunto degli esseri umani li amiamo ancora di più, per le loro fragilità”. A questo punto la Toffanin si è lasciata andare alle lacrime, evidentemente emozionata e in silenzio per diversi secondi.

