L'Eredità, il "suicidio" di Riccardo alla ghigliottina: su quel cartoncino... sconcerto totale su Rai 1

Fa discutere l'ultima puntata de L'Eredità, il seguitissimo quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il gioco delle parole misteriose. Fa discutere perché Riccardo, il campione che si è affermato nella puntata di sabato 22 gennaio 2022, ammettiamolo, ha sbagliato un sostanziale calcio di rigore.

Il tutto ovviamente alla ghigliottina, il gioco finale al quale si era meritatamente qualificato il giovane campione. Dopo una serie di tagli, ecco che Riccardo è in gioco per 11.250 euro. Le parole-indizio in base alle quali ipotizzare la parola misteriosa erano: ultima, salve, cambiare, mezza e inchiostro.

E così ecco che dopo il canonico minuto di riflessione, Riccardo offre la sua risposta: stagione. La quale era ovviamente errata. Ma che Riccardo non avesse colto il filo conduttore era già evidente ai tagli, quasi tutti sbagliati.

Ma, come detto, l'errore è stato abbastanza marchiano: la ghigliottina di ieri, infatti, era una delle più semplici da tempo a questa parte, tanto che moltissimi twittaroli che seguono L'Eredità sul social la avevano azzeccata. La risposta, infatti, era "cartuccia". Anche Flavio Insinna, insomma, ha lasciato intendere che Riccardo avrebbe potuto fare di meglio. Forse, l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo. Ma avrà occasione per rifarsi, già dalla puntata di questa sera...

