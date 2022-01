Domenica In, Matteo Bassetti in studio? "Se chiudete gli occhi quando parla...": una pazzesca scoperta sul virologo

23 gennaio 2022 a

Su il sipario, inizia una nuova puntata di Domenica In, il contenitore della domenica e regno di Mara Venier, ovviamente in onda su Rai 1. Questa domenica, però, Pierpaolo Pretelli è costretto al forfait: positivo al Covid, la spalla di zia Mara è costretto all'isolamento casalingo (con tre dosi di vaccino, ha solo pochi sintomi e molto blandi).

E come sempre da tempo a questa parte, Domenica In inizia con un lungo segmento dedicato all'emergenza coronavirus, tra vaccino e prospettive pandemiche. Ed ecco che ospite in collegamento spunta l'onnipresente Matteo Bassetti, il direttore della clinica Malattie infettive del San Martino di Genova. E Bassetti, anche su Rai 1, non rinunci alle sue più recenti battaglie, in primis quella con cui chiede a gran voce una revisione dei numeri del bollettino quotidiano sull'emergenza: "Da una parte ci sono gli ospedali che sono già molto pieni, dall'altra ci sono i conti degli ospedalizzati Covid che andrebbero rivisti", rimarca l'esperto.

Dunque Bassetti torna a chiedere un allentamento delle restrizioni, spiegando di essere favorevolissimo alla terza dose di vaccino, ma non alla mascherina all'aperto, giudicata un'imposizione inutile. E ogni commento, ogni presa di posizione, viene ovviamente commentata su Twitter, dove - per pescare un cinguettio dal mazzo - c'è chi scrive: "Bravo Bassetti, amiamo la trasparenza, tutto qui, semplicemente". Ma tra i vari tweet ne spunta uno che strappa una risata. Un utente, infatti, scrive: "Se chiudete gli occhi quando parla Matteo Bassetti sembra parlare Filippo Magnini. Stessa voce", conclude. E, se avete presente la voce di Magnini, provateci: tutto vero...

