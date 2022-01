Domenica In, Giovanna Botteri: "Prendere il Covid in Cina?", una pesantissima verità sul regime

23 gennaio 2022 a

Giovanna Botteri è intervenuta a Domenica In per parlare soprattutto di Covid. D’altronde l’inviata della Rai ha ormai maturato una certa esperienza “internazionale”, dato che dopo un lungo periodo in Cina - in cui ha raccontato la nascita della pandemia - ora si trova a Parigi. “Non ho mai preso il virus in quasi due anni, ma appena arrivata in Francia sono stata contagiata e ho avuto il Covid”, ha svelato la Botteri.

A testimonianza ulteriore del fatto che la variante Omicron è davvero super contagiosa: “Non ho avuto il Covid in forma lieve, ma credo di essere stata salvata dal vaccino. Soffro di alcune patologie polmonari, se non fossi stata vaccinata sarebbe andata molto peggio. In Francia ora la situazione è in miglioramento, ma è stata drammatica. Il virus circolava moltissimo e c’è una certa quota di popolazione non vaccinata che ha intasato gli ospedali. C’erano neonati che finivano subito in terapia intensiva perché contagiati dalle loro mamme positive e non vaccinate”.

Inoltre la Botteri ha dichiarato di non aver fatto il vaccino in Cina, bensì in Francia: “Avrei dovuto fare la terza dose a fine gennaio, ma poi ho avuto contatti con positivi, colleghi e persone che ho intervistato, e dopo il tampone ho scoperto di essere positiva. Ho avuto febbre alta per due giorni, una forte tosse, non è stato semplice”.

