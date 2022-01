Festival di Sanremo, Amadeus positivo? Il piano B della Rai: chi è pronto a salire sul palco al suo posto

24 gennaio 2022 a

Il primo febbraio tornerà Sanremo condotto Amadeus. C’è anche da considerare il problema legato alla pandemia. Ma cosa potrebbe succedere se invece a risultare positivo è Amadeus? La Rai però ha già pronto il piano B: Antonella Clerici sostituirebbe Amadeus. Lo scrive La Stampa.

Antonella Clerici venerdì 21 ha chiuso con successo The Voce Senior e ha già condotto in passato Sanremo, conoscendo quindi tutti i meccanismi, ed è un volto molto amato dal pubblico a casa. E in effetti c’è anche da sottolineare il fatto che uno dei Festival di Sanremo più amati e seguiti è stato proprio quello condotto da Antonella Clerici.

Intanto Amadeus ha già rivelato gli ospiti del Festival di Sanremo, tra cui Laura Pausini e le donne che lo affiancheranno nelle cinque serate, più le cover che i Big in gara canteranno nella serata speciale del giovedì. Purtroppo però c’è anche da considerare il problema legato alla pandemia. L’anno scorso Irama fu costretto a stare a casa e della sua canzone in gara venne trasmesso il video delle prove, anche per quest’anno la Rai sta cercando di capire come gestire eventuali inconvenienti.

