Covid, profezia-horror di Aldo Morrone a Tagadà: "Cosa diventerà il virus", verso il massimo pericolo

"C'è la possibilità che la malattia diventi endemica, ma non significa minore sofferenza". Lo rivela Aldo Morrone, direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano di Roma, ospite di Tagadà in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella. "In alcuni paesi in maniera più intensa, in altri meno. Le persone continueranno ad essere contagiata e a morire. Come per esempio la malaria che è una malattia endemica con un bollettino di morti annuale", spiega il professore.

Alla domanda della conduttrice cosa vuol dire endemica, il professore Morrone spiega che, "possa diffondersi in alcune parti della popolazioni e in alcuni periodi, quindi convivere con noi. Ovviamente in assenza di controllo della pandemia. Diventa endemico se non rispettassimo le regole basilari per combattere la pandemia", specifica.

"Il virus continuerà a vivere con noi se non per sempre, ma per un lungo periodo. Perché interi paesi del mondo continuano a non essere vaccinati. In questo momento il 51% della popolazione mondiale ha due dosi, ma in Africa occidentale siamo solo allo 0,1%", conclude Morrone.

