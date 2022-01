Chiara Ferragni, lo schiaffo ad Amadeus e alla Rai: soldi, indiscrezioni dal palco di Sanremo

24 gennaio 2022 a

Il Festival di Sanremo parte il primo febbraio. Una indiscrezione rivela che Chiara Ferragni era in trattative per condurre con Amadeus la rassegna. L'Influencer è stata in un primo momento considerata da Amadeus come co-conduttrice di Sanremo 2022. Il fallimento di questa ipotesi è legato ai costi. Anche a causa delle misure di sicurezza anti-Covid sono lievitate le spese per la realizzazione del festival.

La produzione del Festival non ha potuto permettersi di ingaggiare l’influencer. La Ferragni non ha commentato e non si sa neppure se siano solo ragioni economiche dietro la sua assenza. Si era parlato di come ospite di Lady Gaga, ma anche in questo caso i costi avrebbe fatto fallire la trattativa. Il budget a disposizione della direzione di Sanremo è molto ridotto. Difficile. per ora, vedere grandi nomi internazionali salire sul palco dell’Ariston.

Ci saranno sicuramente i Maneskin, ospiti musicali della prima serata. Le co-conduttrici scelte da Amadeus sono: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. I super ospiti annunciati finora sono invece Checco Zalone, Cesare Cremonini e Laura Pausini. Niente da fare per la Ferragni che l'anno scorso faceva il tifo per il marito Fedez, classificatosi secondo nella gara canora.

