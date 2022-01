Maratona Mentana, De Angelis: "Lo confermano fonti autorevoli". Incontro Draghi-Salvini, un finale drammatico

24 gennaio 2022 a

Il dibattito sul Quirinale diventa sempre più caldo. Oggi, primo giorno di votazioni per il Colle, c'è stato l'incontro tra Matteo Salvini e Mario Draghi. Le indiscrezioni parlano di un incontro non andato a buon fine. "Secondo fonti autorevoli, è andato male. Sembra che non ci sia un passo in avanti sull'eventuale nuovo governo dopo Draghi e che Salvini sia uscito scontento". Così Alessandro De Angelis, giornalista dell'Huffington post e ospite della Maratona Mentana in onda su La7, ha svela l'esito dell'incontro tra il premier Draghi e il leader della Lega, Matteo Salvini. Un incontro non previsto che ha avuto al centro l'elezione del Quirinale e l'assetto del governo futuro, se l'attuale premier fosse eletto al Colle.

"Non c'è una trama ancora definita", ha ribadito De Angelis che ribadisce che così "non si riesce a fare il governo". E Enrico Mentana ha chiosato spiegando che la situazione politica è "ancora a carissimo amico". Una situazione che è ingarbugliata e che per ora non vede via di uscita. Si sta lavorando sull'opzione Draghi al Quirinale, ma bisogna trovare anche una opzione per il governo ad ora presieduto dall'ex governatore della Bce.

