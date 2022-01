Striscia la Notizia, clamorosa gaffe al Tg1: "Non togliete mai il tenero Giacomo", veleno su Elisa Anzaldo

24 gennaio 2022 a

Il Tg1 incappa in un'altra gaffe. Uno scivolone con Alessandro Bartezzaghi che non è passato inosservato a Striscia la Notizia. Protagonista del servizio del tg satirico? La conduttrice Elisa Anzaldo. "A fine collegamento - spiega Ezio Greggio nella puntata del tg satirico di Canale 5 andata in onda lunedì 24 gennaio -, la Anzaldo si lascia sfuggire una gaffe così clamorosa da non avere eguali con il direttore de La Settimana Enigmistica".

Quale? Presto spiegato: "Auguri ancora e grazie", si congeda la giornalista con Bartezzaghi per poi uscirsene così: "Non togliete mai 'Il tenero Giacomo'". "Eh, quello lo abbiamo mandato in pensione da un po' di tempo", controbatte in tempo record Bartezzaghi. E infatti "Il tenero Giacomo", un ometto robusto dai lunghi baffi che ha fatto da protagonista in alcune vignette, non compare su La Settimana Enigmistica da anni.

Insomma, uno scivolone senza precedenti quello della Anzaldo, che ha tentato di cavarsela con una risata a denti stretti. Senza riuscirci però. Almeno secondo il malizioso programma di Antonio Ricci, che qualche giorno fa aveva preso di mira un'altra volta il Tg1. In quell'occasione Striscia aveva pizzicato il tecnico entrare in studio ballando sulle note di "Let it slow".

Qui di seguito la gaffe al Tg1 della Anzaldo con Bartezzachi andata in onda su Striscia la Notizia

