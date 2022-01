Gf Vip, Alfonso Signorini perde le staffe e caccia Alex Belli: "A letto con altre donne? Vattene fuori"

Francesco Fredella 25 gennaio 2022 a

Show. Succede davvero di tutto, Alfonso Signorini perde la pazienza quando - durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 24 gennaio - Alex Belli continua a raccontare la sua versione dei fatti. Il conduttore di Canale 5 vuole sapere cosa sia l’amore libero, cosa sia accaduto sotto le coperte con Soleil Sorge. Alex Belli dice che non c’è stato nulla. Signorini ha dei dubbi. “Insomma, ma cosa significa questo amore libero? Poter andare a letto con altre donne?", sbotta il conduttore. "Il mio concetto di libertà è legato alla possibilità di poter vivere un’amicizia, anche se io e Sole abbiamo perso la bussola e per questo a Delia ho chiesto scusa. Non significa andare a letto con altre donne. E non è quello che ho fatto con Soleil", spiega Alex alzandosi e andando al centro dello studio. Ed è in quel momento che Signorini perde la pazienza. “Torna al tuo posto che io torno al mio", dice.

Poi Alex se la prende con Delia Durana perché ha rivelato ciò che lui e Soleil avrebbero fatto sotto le coperte. "Devi stare attenta a quello che dici. Certe cose devono restare private. Hai fatto una caduta di stile", dice. E allora parla Soleil: "Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità, ma non esageriamo. Mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare più che il resto".

Alex viene messo spalle al muro: "È vero amo Soleil, sono innamorato di lei e non l’ho mai nascosto". Signorini perde le staffe dopo le ripetute parole di Alex Belli e lo caccia dallo studio: "Vattene, non si può lavorare così". Arriva la parola fine? Dopo la puntata Alex scrive su Twitter: “Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME! #alexbelli”.

