Lucia Annunziata, fucilata a Enrico Mentana? Il gelo della Maggioni: "Spero non si sia sentito", caos in Rai

La concorrenza è agguerritissima. Nonostante i dati Auditel abbiano parlato di un flop per le maratone, Rai1 ha sfidato La7 nel giorno del primo voto per il Quirinale. Da una parte Monica Maggioni, dall'altra Enrico Mentana. Diversi anche gli ospiti. Su La7 tra gli altri si sono presentati Paolo Mieli e Alessandro De Angelis. Cambiando canale, ecco che c'erano Alberto Matano, Serena Bortone e Lucia Annunziata.

Proprio quest'ultima si è lasciata andare a un commento che la conduttrice, nonché direttrice di Rai 1, avrebbe preferito non sentire. "Ecco, da Mentana non c'è neanche una donna", è stata la frecciata della Annunziata. Immediato l'imbarazzo che ha pervaso lo studio, tanto che la Maggioni ha replicato: "Va bene, questa non l'abbiamo sentita. Spero Lucia Annunziata non fosse collegata in questo momento".

E infatti quella della giornalista di Rai3 è stata una gaffe. Tra gli ospiti di Mentana figuravano la direttrice de La Nazione Agnese Pini, la giornalista de La Stampa Annalisa Cuzzocrea e la cronista politica Monica Guerzoni. Non solo, perché collegata direttamente da Montecitorio e impegnatissima a seguire passo per passo i giornalisti, c'era l'instancabile Alessandra Sardoni. Altro che zero donne. Questa volta la Annunziata ha commesso un grave errore.

