Mara Venier e Fabio Fazio? Indiscrezioni clamorose dopo "Che tempo che fa": si muovono i piani alti in Rai

La Rai promuove il duo Fazio-Venier. Ospite di Che Tempo Che Fa su Rai3, Mara Venier ha fatto faville. Tanto che Viale Mazzini starebbe pensando a un programma che li vede uno a fianco all'altra. A rivelarlo Ivan Rota che parla di "una nuova coppia di fatto nel mondo della televisione". Stando a quanto fatto trapelare su Dagospia "sembra che Fazio abbia acquisito il fascino nazional-popolare della zia di tutti". Per questo dai vertici Rai si starebbe parlando di "un programma in tandem. Con loro la signora Coriandoli, alias il mitico Maurizio Ferrini".

In studio durante la puntata del 23 gennaio, la Venier si è lasciata andare a una confessione che ha tenuto i fedeli di Domenica In incollati davanti al piccolo schermo. "Dovrò fare una riflessione molto seria… La lasagna dell’addio per Domenica In non l’ho ancora cucinata", ha detto la conduttrice mentre Fazio spiegava che la Venier è solita cucinare le lasagne per annunciare gli addii.

"Vedremo ma poi questa edizione va anche meglio degli altri anni per cui è difficile lasciare, ma la verità è che se io non lascio Domenica In è mio marito che lascia me perché non ci sono mai". Più fortunato, invece, Fazio che ha ammesso di trascorrere parecchio tempo in casa accanto alla moglie. E chissà che un eventuale nuovo programma non cambi nuovamente gli equilibri.

