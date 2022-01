Pomeriggio 5, Barbara D'Urso in versione bulldozer: dove è volata, festa a Mediaset

Francesco Fredella 25 gennaio 2022 a

Stavolta Barbara d'Urso può festeggiare ("col cuore", come solitamente dice sui social). Il suo Pomeriggio5, nella puntata di ieri, vola toccando un record stagionale. Davide Maggio scrive: "Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.852.000 spettatori pari al 13.8% nella presentazione dalle 17:27 alle 17:38 e 2.657.000 spettatori pari al 17.1% dalle 17:41 alle 18:32". E a quanto pare a Mediaset, esattamente nel quartier generale di Cologno Monzese, si festeggia: la d'Urso - che da mesi ha cambiato registro televisivo (dopo le richieste dell'azienda) sta comunque riscuotendo un grande successo tra cronaca, attualità e poco gossip.

Nella puntata di ieri si è consumato uno scontro terribile con Paolo Brosio, che ha attaccato alcuni ospiti presente in studio. La d'Urso ha dovuto placare la sua ira dopo diversi minuti in cui l'ex giornalista del Tg4 ha perso le staffe, minacciando addirittura di presentare querela nei confronti di un ospite. Poi tutto si è placato, pare che sia tornato il sereno alla fine della puntata. Che, in ogni modo, ha fatto il botto con uno share altissimo e quasi inaspettato. Adesso quei picchi del 17% fanno sperare in un altro grande risultato nel corso della puntata di oggi, sempre ricca di ospiti e di collegamenti in diretta.

